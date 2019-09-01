Ярославский Завод Напитков осуществляет все виды работ по производству напитков для сторонних организаций.

Компания RoboCV реализовала на Ярославском Заводе Напитков революционную технологию на рынке складского хранения: роботизированная система перемещения грузов, интегрированная с технологией Pallet Shuttle. Pallet Shuttle — система хранения высокой плотности, которая позволяет максимально эффективно использовать складское пространство для хранения грузов.

Принцип работы шаттловой системы

Для того чтобы начать загрузку новой партии товара на стеллажи, робот-штабелер помещает радиоуправляемую тележку (шаттл) на рельсы, расположенные непосредственно под обрабатываемым ярусом.

После этого робот-штабелёр ставит на стеллаж поддоны, а шаттл отвозит поддоны от края в глубину канала. Шаттл автоматически возвращается к краю стеллажа, распознаёт над собой поддон, приподнимает его, увозит поддон в стеллаж. По окончании загрузки шаттл может быть переставлен в другой ярус или отправлен на подзарядку.