 

Интеллектуальные автопилоты для складской техники

Промышленные роботы

Робот-тягач

Автономный роботизированный тягач для автоматизации повторяемых перемещений материалов и товаров на производственных предприятиях и складах.

Робот-штабелёр

Беспилотный вилочный погрузчик с технологиями адаптивного поведения для эффективной работы по перемещению паллетных грузов на складах с интенсивным движением людей и транспортных средств.

Робот-ричтрак

Роботизированный высотный погрузчик для работы со стеллажными системами и штабелирования паллетных грузов. (В разработке до конца 2020 — начала 2021 года)

Автопилот для любого вида техники

Мы можем автоматизировать любой вид электрической техники вне зависимости от ее производителя. Свяжитесь с нами — расскажем подробнее!

Новости

Робототехническая система автоматизации

для перемещений грузов на складах и производствах: RoboCV X-MOTION NG
Работа в сложных условиях

Эффективное функционирование в плотном трафике среди других машин, грузов и людей.

Быстрое и простое внедрение

Сохранение существующих процессов. Интеграция с WMS/ERP.

Интралогистические процессы

Автоматизация большинства напольных и вертикальных перемещений грузов.

Безопасность персонала

Сертифицированная система обеспечивает безопасность персонала и сохранность имущества.

Интеграция с шаттловой системой

Совместная работа с системой хранения высокой плотности Pallet Shuttle

Наши клиенты и партнеры

  • Volkswagen

    VOLKSWAGEN GROUP RUS

    Volkswagen – одно из крупнейших предприятий мира в области автопроизводства. В его состав входят: Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Lamborghini, Bugatti, Bentley, Man, Scania, Porsche, Ducati.

    В 2019 — 2020 годах компания RoboCV реализовала на автомобильном заводе Фольксваген Груп Рус в городе Калуга самый крупный на территории России проект по роботизации внутренней логистики предприятия.  Теперь целых 33 робота-тягача обеспечивают надежную, своевременную и безопасную транспортировку автомобильных комплектующих с производственных складов к сборочной линии. Каждый робот-тягач перемещает поезд из нескольких прицепов-тележек по различным внутренним маршрутам длиной до нескольких километров. Система онлайн мониторинга роботов позволяет сотрудникам Фольксваген Груп Рус удаленно контролировать процесс доставки комплектующих. Снижение влияния человеческого фактора на интралогистику предприятия позволяет повысить устойчивость всего производственного процесса и исключить влияние целого ряда других негативных факторов.

    VOLKSWAGEN GROUP RUS
    Volkswagen

  • Газпромнефть-Снабжение

    Газпром нефть

    «Газпромнефть-Снабжение» — крупный логистический оператор предприятий топливно-энергетического комплекса.

    Автоматизация логистических процессов по перемещению паллетных грузов внутри склада роботами:

    • приемка и отгрузка паллет;
    • перемещение паллет между буферами;
    • установка и взятие паллет в стеллажах.

    В рамках проектов 2018-2019 годов роботы-штабелёры запущены на складах «Газпромнефть-Снабжение» в г. Ханты-Мансийске и Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ).

    Газпром нефть
    Газпромнефть-Снабжение

  • Ярославский Завод Напитков

    Ярославский Завод Напитков логотип

    Ярославский Завод Напитков осуществляет все виды работ по производству напитков для сторонних организаций.

    Компания RoboCV реализовала на Ярославском Заводе Напитков революционную технологию на рынке складского хранения: роботизированная система перемещения грузов, интегрированная с технологией Pallet Shuttle. Pallet Shuttle — система хранения высокой плотности, которая позволяет максимально эффективно использовать складское пространство для хранения грузов. 

    Принцип работы шаттловой системы

    Для того чтобы начать загрузку новой партии товара на стеллажи, робот-штабелер помещает радиоуправляемую тележку (шаттл)  на рельсы, расположенные непосредственно под обрабатываемым ярусом.

    Радиошаттл

    После этого робот-штабелёр ставит на стеллаж поддоны, а шаттл отвозит поддоны от края в глубину канала. Шаттл автоматически возвращается к краю стеллажа, распознаёт над собой поддон, приподнимает его, увозит поддон в стеллаж. По окончании загрузки шаттл может быть переставлен в другой ярус или отправлен на подзарядку.

    Ярославский Завод Напитков логотип
    Ярославский Завод Напитков

  • Пятерочка

    Логотип Пятерочки

    Пятерочка — крупнейшая российская сеть продуктовых магазинов «у дома», входящая в состав холдинга X5 Retail Group.

    В рамках проекта в 2019 роботизирован процесс перевозки паллетных грузов роботами-штабелёрами на складах распределительного центра центр Пятерочки в г Ногинск (Московская область).

    Логотип Пятерочки
    Пятерочка

  • КАМАЗ

    Логотип Камаз

    КАМАЗ — крупнейший производитель тяжелых грузовых автомобилей в России.

    Автоматизирован процесс перемещения комплектующих со склада к производственной линии роботами-тягачами, г. Набережные Челны, 2020.

    Логотип Камаз
    КАМАЗ

  • Русский Продукт

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    «Русский Продукт» — крупный отечественный производитель бакалейной продукции.

    На заводе «Русского Продукта» в Калужской области в 2019 году роботизирован процесс перевозки готовой продукции на паллетах с конвейеров производства на склад роботами-штабелёрами.

    Русский Продукт логотип
    Русский Продукт

  • Samsung

    Samsung логотип

    Завод Samsung в Калуге производит 100% всех продаваемых в России телевизоров, а также мониторы и стиральные машины под брендом Samsung.

    В рамках проекта 2014 года роботизирован процесс доставки готовой продукции с конвейера на склад роботами-тягачами.

    Samsung логотип
    Samsung

  • FM Logistic

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    FM Logistic — крупный международный 3PL-оператор (Third Party Logistics), один из лидеров российского рынка логистики.

    Автоматизирован процесс транспортировки паллет из зоны приемки в стеллажи. Роботы-штабелёры автоматически определяют местоположение паллет, сканируют их штрих-коды и запрашивают информацию о адресе ячейки хранения стеллаже в WMS. Оставив паллету возле стеллажа, робот передает задачу для подъема этого груза оператору погрузчика.

    В рамках проекта 2017 года роботизированы склады в д. Сидорово (Московская область).

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    FM Logistic

  • Градографика

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    Градографика

    Gradographika логотип
    Градографика

  • Сколково

    Skolkovo Resident

    ООО «РобоСиВи» — резидент Инновационного Центра Сколково.

    Исследования осуществляются при грантовой поддержке Фонда «Сколково»

    Сколково
    Skolkovo Resident
    Сколково
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