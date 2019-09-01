Промышленные роботы
Робот-тягач
Автономный роботизированный тягач для автоматизации повторяемых перемещений материалов и товаров на производственных предприятиях и складах.
Робот-штабелёр
Беспилотный вилочный погрузчик с технологиями адаптивного поведения для эффективной работы по перемещению паллетных грузов на складах с интенсивным движением людей и транспортных средств.
Робот-ричтрак
Роботизированный высотный погрузчик для работы со стеллажными системами и штабелирования паллетных грузов. (В разработке до конца 2020 — начала 2021 года)
Автопилот для любого вида техники
Мы можем автоматизировать любой вид электрической техники вне зависимости от ее производителя. Свяжитесь с нами — расскажем подробнее!
Новости
Робототехническая система автоматизации
для перемещений грузов на складах и производствах: RoboCV X-MOTION NG
Работа в сложных условиях
Эффективное функционирование в плотном трафике среди других машин, грузов и людей.
Быстрое и простое внедрение
Сохранение существующих процессов. Интеграция с WMS/ERP.
Интралогистические процессы
Автоматизация большинства напольных и вертикальных перемещений грузов.
Безопасность персонала
Сертифицированная система обеспечивает безопасность персонала и сохранность имущества.
Интеграция с шаттловой системой
Совместная работа с системой хранения высокой плотности Pallet Shuttle
Наши клиенты и партнеры
Volkswagen
Volkswagen
Газпромнефть-Снабжение
Газпромнефть-Снабжение
Ярославский Завод Напитков
Ярославский Завод Напитков
Пятерочка
Пятерочка
КАМАЗ
КАМАЗ
Русский Продукт
Русский Продукт
Samsung
Samsung
FM Logistic
FM Logistic
Градографика
Градографика
Сколково
Сколково